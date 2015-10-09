Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Торехан Сабырхан учинил разгром на турнире в Испании

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с представителем Кабо-Верде Айлтоном Монтейро.

Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей - 5:0.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу. У мужчин выступление в Испании прекратил Даулет Молдашев (60 кг) и Санатали Тольтаев (65 кг). В свою очередь Нурбек Мурсал (70 кг) выиграл нокаутом и вышел в четвертьфинал.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

