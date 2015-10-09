Камбэк состоялся в бою Казахстана на престижном турнире по боксу

Казахстанский боксер Азамат Бектас выиграл первый бой на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца в 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов был Джамал Кулиев из Украины.

Первый раунд безоговорочно оказался за Кулиевым - 5:0. Вторая трехминутка сложилась в пользу Бектаса - 3:2. В третьем раунде судьи также отдали преимущество казахстанцу - 4:1.

Итогом поединка стала победа Азамата раздельным решением судей - 3:2 (28:29, 29:28, 27:30, 29:28, 29:28).

В 1/4 финала казахстанец проведет бой с канадцем Умаром Каркамо.

Отметим, что ранее из борьбы выбыли Сымбат Алиаскар (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Аяжан Ермек (60 кг) и Асем Танатар (65 кг). Лишь Назерке Серик (65 кг) удалось пройти свою соперницу.

У мужчин выступление в Испании прекратил Даулет Молдашев (60 кг) и Санатали Тольтаев (65 кг). Успеха добились Нурбек Мурсал (70 кг) - победа нокаутом, Торехан Сабырхан (70 кг), Аман Конысбеков (75 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг).

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен как в мужской, так и в женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях, а у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

