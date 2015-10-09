Новый главный тренер выбрал состав сборной Казахстана по боксу

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ) обнародовала состав мужской национальной команды на первый учебно-тренировочный сбор в 2026 году, передают Vesti.kz.

С 25 января по 2 февраля национальная команда проведёт совместный тренировочный сбор в Бенидорме (Испания). После этого казахстанские боксеры продолжат европейское турне участием в международном турнире Boxam Elite, который пройдёт с 3 по 8 февраля в Ла-Нусии (Испания).

Состав сборной Казахстана

50 кг:

Санжар Ташкенбай, Нурзат Онгаров

55 кг:

Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек

60 кг:

Серик Темиржанов, Даулет Молдашев

65 кг:

Санатали Тольтаев

70 кг:

Торехан Сабырхан, Нурбек Мурсал

75 кг:

Тимур Нурсеитов, Аман Конысбеков

80 кг:

Ерасыл Жакпеков, Азамат Бектас

85 кг:

Нурбек Оралбай

90 кг:

Сагындык Тогамбай, Онталап Рахманов

90+ кг:

Айбек Оралбай, Нурасыл Асылхан

Отметим, что турнир Boxam Elite станет первым официальным стартом для сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

