Рыбакиной "отдали" путёвку в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 26 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс в 1/8 финала Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Матч стартует ориентировочно в 10:00 по времени Астаны.

Эксперты назвали фаворитку встречи.

Рыбакина

Елена второй год подряд вышла в 1/8 финала австралийского мэйджора. В 2025 году она не смогла пройти эту стадию, проиграв Мэдисон Киз, которая в итоге стала чемпионкой турнира.

На первой неделе Рыбакина не проиграла ни одного сета. В первом круге казахстанка обыграла словенку Кайю Юван — 6:4, 6:3. Во втором раунде Елена одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 7:5, 6:2. После этого она уверенно прошла Терезу Валентову — 6:2, 6:3.

При этом после матча с 18-летней чешкой Рыбакина призналась, что пока недовольна своей игрой:

"Чувствую, что пока играю не в свой лучший теннис. Но, надеюсь, дальше смогу показывать его в каждом матче. Мы сейчас работаем над многими вещами. Надеюсь, что буду поувереннее во время матчей".

Рыбакина выиграла 15 из 16 последних матчей.

Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Брисбене. Тогда Елена уступила чешке со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Ранее Рыбакина лишь однажды проходила в Мельбурне дальше четвёртого раунда — в 2023 году она дошла до финала.

Мертенс

Элизе Мертенс прошла в Мельбурне дальше третьего раунда впервые с 2022 года. Лучшим результатом бельгийки на Australian Open по-прежнему остаётся выход в полуфинал в 2018 году.

Как и Рыбакина, Мертенс на текущем турнире пока не отдала соперницам ни одного сета. В первом круге она обыграла Ланлану Тараруди из Таиланда — 7:5, 6:1. Во втором раунде бельгийка разгромила японку Моюку Утидзиму — 6:3, 6:1, а в третьем — чешку Николу Бартункову — 6:0, 6:4.

В 2026 году Мертенс выиграла шесть из семи матчей. В начале января она одержала три победы на United Cup.

Прогноз

Рыбакина выиграла шесть из семи матчей против Мертенс. Единственное поражение пришлось на их встречу на грунте в Мадриде весной 2021 года, когда бельгийка победила со счётом 7:6, 7:5.

Несмотря на то, что Рыбакина пока не полностью довольна своей игрой, ожидается, что она продолжит победную серию в матчах против Мертенс, — пишет Livesport.ru.

Отметим, что Рыбакина занимает пятое место в мировом рейтинге, а Мертенс — 21-е.

