WTA
Сегодня 11:51
 

Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира и вышла в 1/4 финала Australian Open

Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира и вышла в 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 26 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) вышла в четвертьфинал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала она обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№21) в двух сетах — 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Рыбакина сделал десять эйсов и допустила одну двойную ошибку, тогда как Мертенс выполнила три подачи навылет и совершила шесть двойных ошибок.

Мертенс — бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, победительница пяти турниров "Большого шлема" в парном разряде, финалистка двух турниров "Большого шлема" в парном разряде (Уимблдон-2022, 2023), полуфиналистка Australian Open-2018 в одиночном разряде, победительница двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в парном разряде, обладательница 33 титулов WTA (из них десять — в одиночном разряде).

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэддисон Инглис (Австралия, №168) — Ига Швёнтек (Польша, №2).

