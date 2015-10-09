Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира и вышла в 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 26 января, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5) вышла в четвертьфинал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала она обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№21) в двух сетах — 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Рыбакина сделал десять эйсов и допустила одну двойную ошибку, тогда как Мертенс выполнила три подачи навылет и совершила шесть двойных ошибок.

Quarterfinal bound once more ⏭️



Elena Rybakina plays brilliantly to defeat Mertens 6-1 6-3 on MCA. This marks her seventh career Grand Slam quarterfinal, and she extends her record against Belgian opposition to 14-1.#AO26 pic.twitter.com/ygUu7TNNzr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026

Мертенс — бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, победительница пяти турниров "Большого шлема" в парном разряде, финалистка двух турниров "Большого шлема" в парном разряде (Уимблдон-2022, 2023), полуфиналистка Australian Open-2018 в одиночном разряде, победительница двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в парном разряде, обладательница 33 титулов WTA (из них десять — в одиночном разряде).

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэддисон Инглис (Австралия, №168) — Ига Швёнтек (Польша, №2).

