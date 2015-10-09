Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 19:40
 

Головкин оценил бокс в Узбекистане

  Комментарии

Поделиться
Головкин оценил бокс в Узбекистане ©instagram.com/olympickz

Известный казахстанский боксер и глава World Boxing Геннадий Головкин встретился в Ташкенте с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК

Поделиться

Известный казахстанский боксер и глава World Boxing Геннадий Головкин встретился в Ташкенте с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК

В рамках переговоров стороны обсудили вопросы развития олимпийского бокса, расширение международного сотрудничества и укрепление партнёрских связей.

Головкин отметил стратегическую роль Узбекистана в мировом боксе, подчеркнув вклад страны в развитие этого вида спорта в Азии, а также её активное участие в проведении континентальных и мировых турниров.

Отдельное внимание было уделено перспективам совместных инициатив, развитию спортивной инфраструктуры и координации действий в рамках олимпийского движения на региональном уровне.

Глава World Boxing поблагодарил узбекскую сторону за тёплый приём и подтвердил готовность федерации продолжать тесное взаимодействие для реализации проектов, направленных на развитие бокса в регионе.

Отметим, что Головкин находится в Ташкенте с рабочим визитом. Ранее он принял участие в заседании Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии.

Добавим, в феврале 2024-го Головкин официально возглавил НОК Казахстана.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 января 19:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Адмирал
Адмирал
(Владивосток)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Адмирал
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!