Головкин оценил бокс в Узбекистане

Известный казахстанский боксер и глава World Boxing Геннадий Головкин встретился в Ташкенте с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

В рамках переговоров стороны обсудили вопросы развития олимпийского бокса, расширение международного сотрудничества и укрепление партнёрских связей.

Головкин отметил стратегическую роль Узбекистана в мировом боксе, подчеркнув вклад страны в развитие этого вида спорта в Азии, а также её активное участие в проведении континентальных и мировых турниров.

Отдельное внимание было уделено перспективам совместных инициатив, развитию спортивной инфраструктуры и координации действий в рамках олимпийского движения на региональном уровне.

Глава World Boxing поблагодарил узбекскую сторону за тёплый приём и подтвердил готовность федерации продолжать тесное взаимодействие для реализации проектов, направленных на развитие бокса в регионе.

Отметим, что Головкин находится в Ташкенте с рабочим визитом. Ранее он принял участие в заседании Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии.

Добавим, в феврале 2024-го Головкин официально возглавил НОК Казахстана.

