В сети показали смертоносное оружие Елены Рыбакиной

Популярный аккаунт The Tennis Letter опубликовал видео подачи казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5) на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

"Подача Елены Рыбакиной, также известная как самое смертоносное оружие в женском теннисе," — говорится в описании к видео.

Elena Rybakina’s serve, also known as the deadliest weapon in women’s tennis.



😮‍💨🐠



pic.twitter.com/Qmm40nfPBn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026

Сегодня, 26 января, казахстанка вышла в четвертьфинал австралийского турнира в Мельбурне, обыграв в 1/8 финала бельгийку Элизе Мертенс (№21).

Следующей соперницей Рыбакиной станет полька Ига Швёнтек (№2), которая в другом матче не оставила шансов австралийке Мэддисон Инглис (№168).

Напомним, что в 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.

