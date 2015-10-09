Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 16:40
 

В сети показали смертоносное оружие Елены Рыбакиной

В сети показали смертоносное оружие Елены Рыбакиной Елена Рыбакина. ©ktf.kz

Популярный аккаунт The Tennis Letter опубликовал видео подачи казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5) на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Популярный аккаунт The Tennis Letter опубликовал видео подачи казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (№5) на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

"Подача Елены Рыбакиной, также известная как самое смертоносное оружие в женском теннисе," — говорится в описании к видео.

Сегодня, 26 января, казахстанка вышла в четвертьфинал австралийского турнира в Мельбурне, обыграв в 1/8 финала бельгийку Элизе Мертенс (№21).

Следующей соперницей Рыбакиной станет полька Ига Швёнтек (№2), которая в другом матче не оставила шансов австралийке Мэддисон Инглис (№168).

Напомним, что в 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.

"Лучшая с конца прошлого сезона": как отреагировали на выход Рыбакиной в 1/4 финала АО

