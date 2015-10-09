Определилась соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, узнала следующую соперницу на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она сыграет со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/8 финала обыграла австралийку Мэддисон Инглис - 6:0, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Швёнтек не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Инглис, в свою очередь, выполнила одну подачу навылет и совершила одну двойную ошибку.

Swiatek sails through ⛵️



No.2 seed @iga_swiatek defeats Inglis 6-0, 6-3 to secure the last quarterfinal place!#AO26 pic.twitter.com/wWV0IqC06S — wta (@WTA) January 26, 2026

Напомним, что Рыбакина в 1/8 финала победила бельгийку Элизе Мертенс (№21).

