WTA
Сегодня 14:27
 

Определилась соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Australian Open

  Комментарии

Определилась соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Australian Open ©x.com/AustralianOpen

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге, узнала следующую соперницу на Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она сыграет со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в 1/8 финала обыграла австралийку Мэддисон Инглис  - 6:0, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Швёнтек не отметилась эйсами, но допустила одну двойную ошибку. Инглис, в свою очередь, выполнила одну подачу навылет и совершила одну двойную ошибку.

Напомним, что Рыбакина в 1/8 финала победила бельгийку Элизе Мертенс (№21).

