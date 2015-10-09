"Лучшая с конца прошлого сезона": как отреагировали на выход Рыбакиной в 1/4 финала АО

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в четвертьфинал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала она обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№21).

Рыбакина — Мертенс 6:1, 6:3.

Потрясающий теннис от Елены.

10 эйсов.

Мощные удары слева и справа.

Она вышла в свой первый четвертьфинал турнира Большого шлема с Уимблдона 2024 года.

Вернулась в финальные раунды турниров Большого шлема, туда, где ей и место.

Не проиграла ни одного сета за весь турнир.

✅7-й четвертьфинал турнира Большого шлема.

✅1-й четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии с 2023 года.

✅Выиграла 17 из последних 18 матчей.

Лучшая теннисистка планеты с конца прошлого сезона, — пишет источник.