"Лучшая с конца прошлого сезона": как отреагировали на выход Рыбакиной в 1/4 финала АО

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в четвертьфинал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.
В матче 1/8 финала она обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№21).
Рыбакина — Мертенс 6:1, 6:3.
Потрясающий теннис от Елены.
10 эйсов.
Мощные удары слева и справа.
Она вышла в свой первый четвертьфинал турнира Большого шлема с Уимблдона 2024 года.
Вернулась в финальные раунды турниров Большого шлема, туда, где ей и место.
Не проиграла ни одного сета за весь турнир.
✅7-й четвертьфинал турнира Большого шлема.
✅1-й четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии с 2023 года.
✅Выиграла 17 из последних 18 матчей.
Лучшая теннисистка планеты с конца прошлого сезона, — пишет источник.
Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэддисон Инглис (Австралия, №168) — Ига Швёнтек (Польша, №2).
