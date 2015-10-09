Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

WTA
Сегодня 12:09
 

"Лучшая с конца прошлого сезона": как отреагировали на выход Рыбакиной в 1/4 финала АО

  Комментарии

Поделиться
"Лучшая с конца прошлого сезона": как отреагировали на выход Рыбакиной в 1/4 финала АО ©x.com/AustralianOpen

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в четвертьфинал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Популярный аккаунт The Tennis Letter прокомментировал выход казахстанки Елены Рыбакиной (№5) в четвертьфинал Australian Open-2026, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала она обыграла бельгийку Элизе Мертенс (№21).

Рыбакина — Мертенс 6:1, 6:3.

Потрясающий теннис от Елены.

10 эйсов.

Мощные удары слева и справа.

Она вышла в свой первый четвертьфинал турнира Большого шлема с Уимблдона 2024 года.

Вернулась в финальные раунды турниров Большого шлема, туда, где ей и место.

Не проиграла ни одного сета за весь турнир.

✅7-й четвертьфинал турнира Большого шлема.
✅1-й четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии с 2023 года.
✅Выиграла 17 из последних 18 матчей.

Лучшая теннисистка планеты с конца прошлого сезона, — пишет источник.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Мэддисон Инглис (Австралия, №168) — Ига Швёнтек (Польша, №2).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнир серии Челленджер. Кемпер (Франция) - 2026   •   Франция, Кемпер   •   1/16 финала, мужчины
27 января 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Ван Аш
Ничья
Шевченко
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!