Рыбакина - Швёнтек: кто победит в убойном четвертьфинале Australian Open?

В среду, 28 января, состоится четвертьфинальный матч Australian Open между лидером казахстанского тенниса Еленой Рыбакиной (№5) и экс-первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек (№2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем противостоянии.

Сегодня 26-летняя Рыбакина нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс (№21) - 6:1, 6:3, а 24-летняя Швёнтек не испытала проблем с австралийкой Мэддисон Инглис (№168) - 6:0, 6:3.

Шанс сравнять счёт в личных встречах

Елена и Ига отлично знают друг друга. В последние годы обе непрерывно находятся в статусе ведущих игроков мира, постоянно находятся в списке главных фаворитов любых турниров. Всего официально между ними было 11 игр. К текущему моменту Рыбакина уступает в этом противостоянии - 5:6.

На твёрдом покрытии чаще тоже побеждала именно полька - 3:5, на "Больших шлемах" у них равенство - 1:1, а на мельбурнском корте Australian Open преимущество уже у казахстанки - 1:0.

Три года назад, на стадии 1/8 финала, Рыбакина впервые смогла обыграть Швёнтек именно на этом корте - 6:4, 6:4. На тот момент это был второй матч между ними.

В прошлом году Елена начала проигрывать Иге практически в каждой игре. Сезон она начинала со счётом 4:2 в личном противостоянии с полькой, но в течение восьми месяцев она проиграла ей четыре раза подряд - на United Cup (Австралия), в Дохе (Катар), на Ролан Гаррос (Франция) и в Цинциннати (США), взяв всего один сет.

Эту серию удалось прервать только на последнем турнире года - Итоговом чемпионате WTA, который стал лучшим турниром для Елены за последние годы. В той игре казахстанка проиграла стартовый сет, но затем не пощадила соперницу - 3:6, 6:1, 6:0!

Если Рыбакиной удастся второй раз подряд нанести поражение Швёнтек, то счёт в противостоянии между ними вновь станет равным, дойдя до 6:6. Но пока говорить о таком "тай-брейке" рано, ведь сначала нужно добиться результата.

Рыбакина идёт увереннее, хотя оппозиция у неё сильнее

Если брать в учёт результаты первых четырёх матчей в Мельбурне, то сделаем небольшой сравнительный анализ. Во-первых, Рыбакина выиграла все восемь партий, ни разу не доведя дело даже до тай-брейка. У Швёнтек же был и тай-брейк в первом круге, и проигранный сет в третьем раунде от Анны Калинской (№33) со счётом 1:6.

Вообще тут же хочется отметить невероятный факт: из восьми четвертьфиналисток шесть игроков не потеряли ни одного сета. Только у Швёнтек и Коко Гауфф (№3) случались проблемы. Полька отдала одну партию, американка - две.

Средний рейтинг оппозиции Рыбакиной - 63-е место. Она оставила за бортом соревнований словенку Кайю Йуван (№100), француженку Варвару Грачёву (№77), чешку Терезу Валентову (№54) и бельгийку Мертенс (№21). Как видим, даже казахстанка шла по ступеньке выше и выше, повышая уровень оппозиции от раунда к раунду.

А вот средний рейтинг соперниц Иги - 93-е место, то есть, они были послабее, чем у Рыбакиной (но только исходя из позиций в мировой табели о рангах). Швёнтек переиграла китаянку(№130), чешку(№44), россиянку Калинскую (№33) и австралийку Инглис (№168).

Здесь показатель чуть смазанный из-за уровня соперницы в 1/8 финала. При всём уважении, 28-летней Инглис откровенно повезло, что она прошла так далеко. У неё были ощутимые проблемы и в матче с Кимберли Биррелл (№76) - 7:6(6), 6:7(9), 6:4, и с Лаурой Зигемунд (№48) - 6:4, 6:7(3), 7:6(7), где она уступала 3:5 в решающем сете. А в третьем круге австралийка вовсе не сыграла, потому что Наоми Осака (№17) снялась из-за травмы.

Тем не менее Рыбакина, несмотря на более солидный уровень противников, затратила меньше усилий для их прохождения. В сумме она провела на корте пять часов и 11 минут (в среднем - час и 17 минут на игру).

Швёнтек же в четырёх встречах отыграла шесть часов и 10 минут, что в среднем составляет час и 32 минуты на одну встречу. То есть, польке приходилось тратить больше сил. Однако, с учётом дней отдыха между матчами на "Больших шлемах", эта невеликая разница будет сразу же компенсироваться. Поэтому разница в один час на корте вряд ли должна сказаться на физическом состоянии Швёнтек.

Но это говорит нам о том, что Елена ещё не сталкивалась с проблемами в Мельбурне, а вот у Швёнтек определённые трудности были, и она отнюдь не неуязвима.

Отметим, что Рыбакина в седьмой раз участвует на Открытом чемпионате Австралии. Её лучший результат - финал в 2023 году, в котором она проиграла. В прошлом году она добралась в Мельбурне до 1/8 финала, а в этот раз уже превзошла данный показатель.

Швёнтек играет в Мельбурне в восьмой раз, и она дважды добиралась до полуфинала (2022, 2025). Australian Open - единственный "Большой шлем", который пока не покорялся польке, и только его ей не хватает для коллекции так называемого "карьерного шлема". Этот факт тоже оказывает дополнительное давление на шестикратную чемпионку мэйджоров. И будем надеяться, что это давление сыграет свою роль и в среду.

Напомним, что действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9), которая сегодня проиграла своей соотечественнице Джессике Пегуле (№6) в четвёртом раунде. Общий призовой фонд Australian Open-2026 составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (38,7 миллиарда тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!