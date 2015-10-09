Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 11:33
 

Казахстанка за 54 минуты выбила чемпиона Australian Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал Australian Open-2026 в миксте, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала она вместе с американцем Джеймсом Трейси обыграла канадку Лейлу Фернандес и австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:3, 6:1.

Встреча длилась 54 минуты. Казахстанско-американский дуэт сделал один эйс и допустил одну двойную ошибку, тогда как их соперники выполнили восемь подач навылет и совершили четыре двойные ошибки.

Отметим, что Кирьос является победителем турнира "Большого шлема" в парном разряде — Открытого чемпионата Австралии-2022, а также экс-первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В четвертьфинале Данилина и Трейси встретятся с бразильянкой Луизой Стефани и сальвадорцем Марсело Аревало. Матч запланирован на 27 января.

