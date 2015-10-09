Легендарный супертяжеловес решил вернуться на ринг и выбрал соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил, что хочет провести поединок против своего соотечественника - действующего обладателя титула WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO), передают Vesti.kz.

При этом Фьюри отметил, что его планы на бой с другим британцем Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) остаются под вопросом после трагической аварии последнего.

"Как уже говорил, давайте посмотрим, как я буду выглядеть в моем восстановительном поединке. Затем, позже в 2026 году хороший вариант для меня — стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

У Фабио Уордли скоро будет тяжелый бой. Ребята, я знаю, бой с кем вы все хотите увидеть, но я не буду называть его имя из-за уважения, так как он пребывает в трауре. Но если он не продолжит боксировать, то я бы хотел, чтобы Большой Фаб стал для меня большой проверкой. К тому же это будет огромное зрелище. 2026-й — год нашего владыки Иисуса Христа", — написал Фьюри в соцсетях.