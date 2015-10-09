В команде Алимханулы сделали заявление о возвращении на ринг после допинг-скандала

Менеджер объединённого чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) Берик Султан прокомментировал ситуацию вокруг допинг-дела казахстанского боксёра и дал понять, что его карьера далека от завершения — даже в случае возможной дисквалификации, передают Vesti.kz.

По словам Султана, команда спокойно относится к волне критики и не собирается отказываться от дальнейших планов. Он подчеркнул, что на данный момент официального решения по делу нет, а сам Алимханулы формально остаётся действующим чемпионом. Все выводы, по его словам, будут сделаны только после завершения расследования и публикации официальной информации.

"Сколько бы ни писали и ни говорили — мы отвечаем просто: "собаки лают, а караван идёт". Критика и хейт — это нормально, невозможно нравиться всем. Те, кто радуется нашим трудностям и уже ставит крест на карьере Жанибека, ошибаются. Мы не сломались. Сейчас ждём результатов всех проверок, потому что никакой окончательной информации пока нет. На данный момент Жанибек не дисквалифицирован и остаётся чемпионом", — отметил Султан на странице команды казахстанского чемпиона в Instagram.

Менеджер также обратился к болельщикам, напомнив, что возраст и возможная пауза не станут преградой для возвращения на высокий уровень:

"Посмотрите на Кроуфорда, Бивола, Усика, Иноуэ, Лару — все они доказывали, что большие победы возможны и после 35–40 лет. Жанибеку всего 33. Даже если дисквалификация составит полгода или год — мы вернёмся. Qazakh Style (прозвище Алимханулы) ещё покажет себя. Главное — работать дальше и не опускать руки", — добавил Султан.

Напомним, в начале декабря стало известно о положительном результате допинг-пробы A Алимханулы, из-за чего был отменён его объединительный бой с чемпионом WBA Эрисланди Ларой. По инициативе команды была вскрыта проба B — процедура прошла 9 января. До завершения разбирательства казахстанский боксёр временно отстранён от участия в поединках. Ранее появлялась информация, что проба B также подтвердила наличие запрещённого вещества, однако официального решения по делу пока не вынесено.

