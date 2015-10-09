Оспорена победа России над Казахстаном в финале ЧМ-2025 по боксу

Известный британский аналитик Мэтт Робинсон высказался о результате финального поединка чемпионата мира IBA-2025 между казахстанцем Сабыржаном Аккалыковым и россиянином Исмаилом Муцольговым, обратив внимание на неоднозначные судейские оценки, передают Vesti.kz.

Оценка британского аналитика

"Этот бой был не самым зрелищным, а судейские оценки вызвали некоторые вопросы. Я считал, что Аккалыков взял первый раунд благодаря более чистой работе, поэтому было удивительно видеть, что все пять судей отдали его Муцольгову. Второй раунд был более равным, но Муцольгов начал сильнее и, вероятно, сделал достаточно, чтобы выиграть его", — пишет Робинсон в своих соцсетях.

"Это означало, что Аккалыкову нужен был мощный третий раунд, и хотя, по моему мнению, он был лучше в заключительном раунде, он не проявил достаточной настойчивости или доминирования, чтобы изменить решение. Всё же я поставил бы 2–1 в пользу Аккалыкова (и после трёх просмотров записи моя оценка не изменилась), но три судьи отдали победу единогласно Муцольгову", — добавил эксперт.

Итог финала и медальный зачёт

В результате Сабыржан Аккалыков уступил Исмаилу Муцольгову единогласным решением судей и стал серебряным призёром чемпионата мира IBA-2025. Победа россиянина принесла сборной России очередное золото и помогла занять первое место в общекомандном медальном зачёте — семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль.

Сборная Казахстана завершила турнир на втором месте, завоевав три золота, одно серебро и две бронзы. Третью строчку заняла команда Узбекистана с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

