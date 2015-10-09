Казахстанский боксёр, владевший поясом IBF, заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по кикбоксингу и профессиональному боксу Сергей Липинец (18-5-1, 13 КО) объявил о возможном завершении своей спортивной карьеры, передают Vesti.kz.

Заявление боксёра

На вопрос фаната о следующем поединке, 36-летний боец признался, что задумывается об уходе из профессионального спорта.

"Я думаю, что мне пора завершать свою карьеру в профессиональном спорте. Я чемпион мира по кикбоксингу (среди профи и любителей). Чемпион мира по профи-боксу", — заявил Липинец в соцсетях.

Скриншот: instagram.com/sergeilipinets/

Последний бой и результаты

Свой последний на сегодняшний день поединок Липинец провёл в октябре прошлого года в со-главном событии боксерского вечера в Montreal Casino (Монреаль, Канада). Казахстанец уступил уроженцу России, проживающему в Канаде, Артуру Биярсланову (20-0, 16 КО) единогласным решением судей.

Карьера и достижения

Сергей Липинец родился в селе Мартук Актюбинской области и считает себя чистокровным казахом. Ранее боксёр некоторое время представлял Россию, но с 2022 года выступает за Казахстан. Липинец стал чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе в 2017–2018 годах. Кроме того, он завоевал титулы чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов и любителей.

