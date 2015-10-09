Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:38
 

Хабиб отреагировал на уход Алонсо из "Реала"

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера "Реала", сообщают Vesti.kz.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера "Реала", сообщают Vesti.kz.

Об уходе Алонсо стало известно накануне. Новым исполняющим обязанности главного тренера "сливочных" будет Альваро Арбелоа.

"Приходишь ты в зал или на поле – разницы нет. Бойцы это или футболисты – рулит главный тренер. Но если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют требования, то вам точно не по пути.

Считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если эта команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера.

Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом "Реала". Надо избавляться от капризных игроков.

Год назад они умоляли его, а теперь уволили из-за избалованных детей. Хаби – ты лучший", - написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, в воскресенье мадридский "Реал" потерпел поражение от "Барселоны" со счётом 2:3 в финале Суперкубка Испании. Этот матч стал последним для Хаби Алонсо на посту главного тренера "сливочных".

В чемпионате Испании "Реал", набрав 45 очков, располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре балла. В Лиге чемпионов мадридский клуб по итогам общего этапа занимает седьмое место.

Добавим, Алонсо возглавил "Реал" в июне 2025 года, а его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2028 года.

