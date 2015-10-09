Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Сегодня 13:37
 

Еркебулан Токтар подписал контракт на бой с "золотым" бойцом из Узбекистана

Еркебулан Токтар подписал контракт на бой с "золотым" бойцом из Узбекистана ©instagram.com/erkebulan_toktar/

Известный казахстанский актёр и боец Еркебулан Токтар подписал контракт на следующий бой, передают Vesti.kz.

Об этом сам Токтар сообщил в своём Instagram. Его соперником станет узбекистанец Шахзод Узаков, известный под прозвищем Gold.

Поединок состоится в лиге OCTAGON.


26 декабря в Ташкенте (Узбекистан) Токтар выступил на боксерском шоу All Stars, где в главном поединке нокаутировал узбекистанца Тимура Никулина уже в первом раунде.

После этой победы Токтар бросил вызов Узакову. Их поединок ожидается в марте.

Еркебулану Токтару нашли нового соперника: он дрался с Тайсоном и Джошуа

