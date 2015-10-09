Еркебулан Токтар отправил узбекистанца в нокаут уже в первом раунде

26 декабря в Ташкенте состоялся один из самых ожидаемых боёв между казахстанцем Еркебуланом Токтаром и узбекистанцем Тимуром Никулиным, передают Vesti.kz.

Поединок проходил по правилам профессионального бокса и стал главным событием вечера от All Stars. Уже в первом раунде Токтар отправил соперника на настил ринга. Несмотря на то, что Никулин смог восстановиться и продолжить бой, казахстанский боксёр не стал откладывать дело в долгий ящик и продолжил давление, заставив рефери вмешаться и остановить поединок.

Эта победа в очередной раз подчеркнула силу и уверенность Токтара, став ярким событием для болельщиков из Казахстана и Узбекистана.

Напомним, что ранее Токтар сделал признание о подготовке к боям в США и переговорах с UFC. Более того, он озвучил пошаговый план по развитию карьеры за океаном. Обо всём этом можно прочитать здесь.

