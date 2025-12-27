Приближается к титулу? В UFC оценили будущее Алмабаева

Официальный сайт UFC в своём превью наилегчайшего дивизиона на 2026 год оценил позиции казахстанского бойца Асу Алмабаева, сообщают Vesti.kz.

На данный момент Алмабаев занимает седьмое место в рейтинге весовой категории. В материале UFC.com казахстанец, известный под прозвищем "Зульфикар", был включён в число бойцов, за развитием которых стоит следить в ближайшем будущем.

При этом основными претендентами на чемпионский титул, которым в настоящее время владеет Джошуа Ван, в промоушене называют представителей первой тройки рейтинга — Алешандре Пантожу, Манеля Капе и Татцуро Тайру.

"За пределами тройки главных претендентов выстраивается довольно пёстрая очередь. Два Брэндона (Морено и Ройвал) находятся в своего рода подвешенном состоянии: за последние годы они сражались с лучшими из лучших, однако недавние поражения заметно запутали их путь обратно к вершине. Алмабаев после поражения от Капе сумел реабилитироваться, одержав в 2025 году две победы, и в начале 2026-го должен получить шанс в так называемой „группе за пределами основной группы“. В то же время Амир Альбази стремится одержать свою первую победу с июня 2023 года в поединке против Кёдзи Хоригути, который громко вернулся в октагон, выиграв сабмишеном у Тагира Уланбекова в Катаре. Победитель этого боя может существенно приблизить себя к титульным раскладам во второй половине 2026 года", — отмечается в материале.

Отметим, что уже 28 февраля в Мехико (Мексика) Асу Алмабаев проведёт поединок против местного бойца Брэндона Морено.

