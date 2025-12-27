Мовсара Евлоева готовы уволить из UFC

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев мог столкнуться с риском увольнения из организации в случае отказа от боя с Лероном Мёрфи на турнире в Лондоне, который запланирован на 21 марта.

По информации источника, менеджер бойца Али Абдель-Азиз предупредил Евлоева, что отказ от поединка с Мёрфи именно на лондонском турнире может привести к разрыву контракта с UFC.

Отмечается, что в случае подтверждения боя в Лондоне Евлоеву придётся провести заключительный этап подготовки к поединку в период Рамадана.

Добавим, что действующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом. Их бой состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

