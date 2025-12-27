Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

UFC
Сегодня 13:15
 

Мовсара Евлоева готовы уволить из UFC

  Комментарии

Поделиться
Мовсара Евлоева готовы уволить из UFC ©UFC

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев мог столкнуться с риском увольнения из организации в случае отказа от боя с Лероном Мёрфи на турнире в Лондоне, который запланирован на 21 марта. 

Поделиться

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев мог столкнуться с риском увольнения из организации в случае отказа от боя с Лероном Мёрфи на турнире в Лондоне, который запланирован на 21 марта. 

По информации источника, менеджер бойца Али Абдель-Азиз предупредил Евлоева, что отказ от поединка с Мёрфи именно на лондонском турнире может привести к разрыву контракта с UFC.

Отмечается, что в случае подтверждения боя в Лондоне Евлоеву придётся провести заключительный этап подготовки к поединку в период Рамадана.

Добавим, что действующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски проведёт реванш с бразильцем Диего Лопесом. Их бой состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 22:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 169 человек

Реклама

Живи спортом!