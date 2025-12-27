Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 12:50
 

Махачев отказался от предложения UFC и высказался о бое с Рахмоновым

Ислам Махачев. Фото: Аян Несипбеков©

Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал, когда и против кого готов провести свой следующий бой, передают Vesti.kz

В частности, Махачев прокомментировал потенциальный бой против казахстанца Шавката Рахмонова

"Если Шавкат вернется - я не думаю, что кто-то ему дадут бой за пояс. Если поставят его, вообще нет никаких проблем. Но человек больше года не дрался. Наверное, надо что-то выиграть, чтобы выйти за пояс", - заявил Ислам в интервью "Ушатайке". 

Кроме того, Махачев обозначил дату следующего боя и предположил, что ему предложат поединок против Майкла Моралеса. 

"Мне предлагали в январе. Но январь - это невозможная дата. Потому что я до этого был три месяца в кэмпе. Мне позвонили в декабре: "Будешь драться в январе?". Я сказал: "Я уже опаздываю - мне надо выезжать на кэмп, если я дерусь в январе. Нет, в январе я точно не буду драться". Мне не сказали имя, но я думаю, против Моралеса. Если честно... Думаю, так. Ну, мне имя не сказали. Просто спросили - будешь драться в январе или нет? Это мои предположения, что Моралес, но точно не знаю. И менеджеры тоже не знают". 

Напомним, Махачев был чемпионом UFC в лёгком весе. 15 ноября 2025 года дебютировал в полусреднем дивизионе и победил единогласным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену, отобрав у него пояс чемпиона UFC в этом весе.

 

 

