Испания
Сегодня 11:10
 

"Барселона" решила вернуть Месси

Лионель Месси может вернуться в "Барселону" после завершения игровой карьеры, однако уже не в качестве футболиста.

По информации El Nacional, в каталонском клубе обсуждают возможность привлечения аргентинца к работе в руководящих структурах. В "Барселоне" рассматривают различные варианты сотрудничества с Месси, учитывая его статус легенды клуба и влияние на бренд.

Месси выступал за "Барселону" на протяжении 17 лет — с 2003 по 2021 год. За это время он провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча, завоевал 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА, а также множество индивидуальных наград.

В настоящее время Месси продолжает игровую карьеру в "Интер Майами", с которым недавно продлил контракт. При этом его возможное участие в чемпионате мира 2026 года на данный момент остаётся открытым вопросом.

