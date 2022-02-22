Прямая трансляция полуфинального матча Кубка Казахстана "Кайрат" - "Актобе"

Сегодня, 27 декабря, пройдет полуфинальный матч Кубка Казахстана с участием "Актобе" и "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Финальный турнир кубкового турнира проходит в городе Тараз. Матч между "Кайратом" и "Актобе" стартует в 20:00, в прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что "Кайрат" и "Актобе" уже встречались в этом сезоне в рамках чемпионата страны, в Алматы в обеих встречах победу одержали хозяева.

"Кайрат" намерен вернуть себе титул Кубка Казахстана, который был проигран в прошлом розыгрыше, тогда алматинцы уступили "Семею".

К слову, действующий обладатель трофея также сыграет полуфинал Кубка. Их на этой стадии ожидает противостояние с "Атырау".

