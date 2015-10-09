Агент Салаха сделал громкое заявление о будущем игрока

Агент нападающего Мохамеда Салаха Рами Аббас заявил, что футболист в ближайшем будущем либо останется в "Ливерпуле", либо продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее 33-летний египтянин критиковал клуб и главного тренера команды Арне Слота за своё положение в составе. Вследствие этого он пропустил матч Лиги чемпионов с "Интером" (1:0) и не попадал в стартовый состав "красных" в период с 30 ноября по 13 декабря. Позднее полузащитник команды Кертис Джонс сообщил, что Салах извинился перед одноклубниками за своё интервью.

"Он либо останется в "Ливерпуле", либо перейдет в Саудовскую Аравию", — приводит Sabah слова Аббаса.

Агент футболиста опроверг слухи о возможном переходе Салаха в Турцию.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. За это время он провёл 421 матч во всех турнирах, забил 250 голов и отдал 117 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!