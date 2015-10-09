Казахстан объявил состав на первый турнир по боксу в 2026 году

Женская сборная Казахстана примет участие в международном турнире Boxam Elite, который пройдёт в Ла Нусии (Испания) с 3 по 8 февраля, передают Vesti.kz.

Кто представит Казахстан

48 кг. Элянур Турганова

51 кг. Рахмина Абдумежитова

54 кг. Сымбат Алиаскар

57 кг. Виктория Байдукова, Шахназ Исаева

60 кг. Евгения Графеева, Аяжан Ермек

65 кг. Акнар Ищанова, Асем Танатар, Назерке Серик

70 кг. Азиза Исина

80 кг. Гузаль Садыкова

+80 кг. Умида Садыкова, Панар Сейтханкызы

Как видно, первый турнир по боксу в 2026 году пропустит одна из лидеров женской сборной Казахстана — Назым Кызайбай.

