"Аль-Наср" обошелся без Роналду и не прогадал

"Аль-Наср" в матче 20-го тура Саудовской Про-лиги обыграли на выезде "Эр-Рияд", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Аль-Насра", который играл в этом матче в качестве гостей.

Единственный гол на 40-й минуте забил сенегалец Садио Мане.

Примечательно, что на этот матч в заявку не попал звездный форвард "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду.

Ранее в СМИ распространялись сведения о том, что Роналду недоволен управлением клуба со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По некоторым данным, португальский форвард даже рассматривал возможность бойкота матчей и негативно отнёсся к слухам о возможном переходе Карима Бензема в команду.

"Аль-Наср" набрал 46 очков и сравнялся с лидирующим "Аль-Иттихадом", у которого матч в запасе. У "Эр-Рияда" 12 очков и 16 место. 

