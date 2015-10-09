Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Обладатель "Золотого мяча" официально представлен в новом клубе

Бывший нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема официально представлен в саудовском "Аль-Хиляле", передают Vesti.kz.

О переходе обладателя "Золотого мяча"-2022 клуб из Эр-Рияда объявил на своём сайте и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Бензема отказался продлевать контракт с "Аль-Иттихадом", за который выступал с лета 2023 года. После этого стороны приняли решение о расставании, и форвард сменил клуб в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 38-летний француз провёл 21 матч во всех турнирах, забил 16 голов и оставался одним из ключевых игроков "Аль-Иттихада". По информации СМИ, переход Бензема в "Аль-Хиляль" вызывал недовольство у форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду — экс-партнёра француза по атаке в мадридском "Реале".

Отметим, что все ведущие саудовские клубы — "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли" — находятся под управлением Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.


