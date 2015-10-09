Роналду сорвал громкий трансфер обладателя "Золотого мяча"

Португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал ключевой фигурой в приостановке возможного перехода французского нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема в "Аль-Хиляль", передают Vesti.kz.

Отмечается, что португальский футболист выступил против этого трансфера, заявив, что подобная сделка может нанести ущерб принципам честной конкуренции в саудовской лиге. Позиция Роналду, обладающего серьёзным влиянием в чемпионате, сыграла заметную роль в заморозке переговоров между клубами.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" достиг предварительного соглашения с Бензема о краткосрочном контракте сроком на шесть месяцев — до конца текущего сезона. При этом "Аль-Иттихад" был готов рассмотреть продажу французского нападающего, но запрашивал за игрока не менее 25 миллионов евро.

Добавим, что Карим Бензема и Криштиану Роналду хорошо знакомы друг с другом по совместным выступлениям за мадридский "Реал", где на протяжении нескольких сезонов составляли одну из самых грозных атакующих связок в мировом футболе.

В нынешнем сезоне 36-летний Бензема провёл за "Аль-Иттихад" 21 матч во всех турнирах, отметившись 16 забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость обладателя "Золотого мяча"-2022 оценивается в 6 миллионов евро.

Между тем сам Криштиану Роналду отказался играть за "Аль-Наср" и объявил бойкот.

