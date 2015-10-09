Победитель Лиги чемпионов готов подписать Карима Бензема

Саудовский "Аль-Хиляль" проявил интерес к французскому нападающему Кариму Бензема и обратился к "Аль-Иттихаду" с предложением о возможном трансфере, передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, "Аль-Иттихад" оценивает переход форварда минимум в 25 миллионов евро, в то время как сам Бензема рассчитывает на контракт до июня 2027 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня 2026-го.

Ранее сообщалось, что футболист отказался продлевать контракт и намерен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. Помимо "Аль-Хиляля", интерес к Бензема проявляет и турецкий"Бешикташ".

В текущем сезоне Бензема провёл 21 матч за "Аль-Иттихад" во всех турнирах, забив 16 голов. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.

"Аль-Хиляль" — самый титулованный клуб Саудовской Аравии и Азии, выигравший более 60 официальных трофеев за всю историю. Команда является рекордсменом по числу национальных чемпионств (19), многократным обладателем Кубка Короля, Кубка Наследного принца и Лиги чемпионов АФК.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!