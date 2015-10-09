Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 08:00
 

"Реал" лишился звёздного игрока на плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" сообщил о характере травмы полузащитника команды Джуда Беллингема, сообщают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" сообщил о характере травмы полузащитника команды Джуда Беллингема, сообщают Vesti.kz.

22-летний англичанин получил повреждение на 8-й минуте матча 22-го тура испанской Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1) и покинул поле в слезах.

"По результатам медицинских обследований нашего игрока Джуда Беллингема, проведённых штабом "Реала", у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги", – говорится в сообщении клуба.

По информации Marca, на восстановление футболисту потребуется месяц.

Таким образом, Беллингем не поможет "Реалу" в обоих матчах стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (17 и 25 февраля).

Также хавбек с высокой долей вероятности не сыграет в четырёх предстоящих поединках Ла Лиги с "Валенсией" (08.02), "Реал Сосьедадом" (14.02), "Осасуной" (22.02) и "Хетафе" (01.03).


Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл в 28 матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. Его контракт мадридским клубом рассчитан до июня 2029-го. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 160 миллионов евро.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

