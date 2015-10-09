Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:15
 

"Реал" потерял звезду за 160 миллионов во время матча Ла Лиги

  Комментарии

"Реал" потерял звезду за 160 миллионов во время матча Ла Лиги ©ФК "Реал Мадрид"

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с "Райо Вальекано", вынужденно покинув поле уже на восьмой минуте, передают Vesti.kz.

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с "Райо Вальекано", вынужденно покинув поле уже на восьмой минуте, передают Vesti.kz.

Травма в начале встречи

Инцидент произошёл после стремительного рывка Беллингема в лицевую. Футболист резко захромал, схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. На 10-й минуте его заменил марокканец Браим Диас. Травма вызвала очевидные эмоции у английского хавбека — он покинул поле в слезах.

Турнирная таблица и предстоящие матчи

После 21 тура "Реал" набрал 51 очко и занимает второе место в Ла Лиге, тогда как "Райо Вальекано" с 22 очками располагается на 16-й позиции. В 23-м туре "королевский клуб" сыграет с "Валенсией" 8 февраля, а "пчёлы" встретятся с "Овьедо" 7 февраля.

Статистика Беллингема

В текущем сезоне 20-летний англичанин провёл за "Реал" 27 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Рыночная стоимость полузащитника на данный момент оценивается в 160 миллионов евро, что делает его одной из самых дорогих потерь клуба.

Лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 февраля 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
