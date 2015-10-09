"Реал" потерял звезду за 160 миллионов во время матча Ла Лиги

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с "Райо Вальекано", вынужденно покинув поле уже на восьмой минуте, передают Vesti.kz.

Травма в начале встречи

Инцидент произошёл после стремительного рывка Беллингема в лицевую. Футболист резко захромал, схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. На 10-й минуте его заменил марокканец Браим Диас. Травма вызвала очевидные эмоции у английского хавбека — он покинул поле в слезах.

🚨| The moment Jude Bellingham felt something and reached for his muscle. 🚑pic.twitter.com/absJfeGLsk — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) February 1, 2026

Турнирная таблица и предстоящие матчи

После 21 тура "Реал" набрал 51 очко и занимает второе место в Ла Лиге, тогда как "Райо Вальекано" с 22 очками располагается на 16-й позиции. В 23-м туре "королевский клуб" сыграет с "Валенсией" 8 февраля, а "пчёлы" встретятся с "Овьедо" 7 февраля.

Статистика Беллингема

В текущем сезоне 20-летний англичанин провёл за "Реал" 27 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Рыночная стоимость полузащитника на данный момент оценивается в 160 миллионов евро, что делает его одной из самых дорогих потерь клуба.

