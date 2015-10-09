Обладатель "Золотого мяча" договорился о контракте с новым клубом

Нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема может сменить клубную прописку в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

Обладатель "Золотого мяча" близок к переходу в "Аль-Хиляль". Стороны достигли соглашения о контракте на шесть месяцев – до конца сезона, информирует журналист Санти Ауна.

Сейчас обсуждения сосредоточены на возможном последующем договоре между "Аль-Хилялем" и Бензема. Французский нападающий настаивает на продлении соглашения до 2027 года. Сторонам ещё предстоит договориться о зарплате и сроке нового соглашения, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Бензема отказался выходить на поле за "Аль-Иттихад", выразив недовольство условиями предложенного ему контракта. На этом фоне форвард начал рассматривать альтернативные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Бензема провёл за "Аль-Иттихад" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. Контракт француза с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

38-летний Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года, куда перешёл из "Реала" после 14 лет в клубе. В составе мадридского клуба француз завоевал 23 трофея, в том числе четыре раза выиграл чемпионат Испании и пять раз Лигу чемпионов.

