Англия
Сегодня 10:28
 

"Ливерпуль" увёл у "Реала" игрока за 70 миллионов: Мбаппе не понравится

Центральный защитник французского клуба "Ренн" Жереми Жаке перейдёт в "Ливерпуль", передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сделка согласована и вступит в силу в июне 2026 года.

Сумма трансфера составит 60 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде дополнительных выплат "Ренну". Один из самых талантливых центральных защитников в мире согласовал личные условия с "Ливерпулем".

20-летний Жаке выступал за детско-юношеские составы клубов "Утр Мер дю Буа-л’Аббе" и "Жуанвиль". В июле 2019 года присоединился к футбольной академии "Ренна". В сентябре 2022-го подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. 13 января 2024-го дебютировал в основном составе "Ренна" в матче французской Лиги 1 против "Ниццы".

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес "Реал", а лидер "сливочных" Килиан Мбаппе одобрил трансфер Жаке в мадридский клуб.

