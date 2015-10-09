Мбаппе одобрил трансфер 20-летнего игрока в "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривает 20-летнего французского защитника Жереми Жаке из "Ренна" как потенциальное усиление обороны летом 2026 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Молодой защитник с большим потенциалом

Жаке отличается ростом около 1,90 м, физической мощью и зрелой игрой для своего возраста. Он выступал в аренде за "Клермон" и прошёл все юношеские сборные Франции от U-17 до U-21. В "Реале" видят в нём игрока настоящего и будущего, способного укрепить защиту.

Конкуренция из Англии

"Ливерпуль" и "Челси" внимательно следят за прогрессом Жаке, и они могут опередить "Реал" в переговорах. "Бавария" уже практически не рассматривается как вариант, а будущее защитника решится между представителями Испании и Англии.

Оборона "Реала" нуждается в усилении

Ситуация в защите "сливочных" остаётся сложной: контракты Давида Алабы и Антонио Рюдигера истекают в июне, Эдер Милитао восстанавливается после травмы, а молодые игроки не отличаются стабильностью. Жаке рассматривается как структурное усиление, способное вернуть стабильность задней линии.

Возможная поддержка Мбаппе

По информации, близкой к клубу, Килиан Мбаппе поддержал трансфер Жаке, что повышает шансы "Реала" на успешное завершение сделки. Стоимость защитника оценивается в 20–30 миллионов евро.

