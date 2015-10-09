"Реал" выбрал главную цель лета: за игрока просят 80 миллионов

Мадридский "Реал" определился с приоритетами на летнее трансферное окно. Руководство клуба намерено усилить центр обороны и уже обозначило главную цель на рынке, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Защита — главная проблема "Реала"

В последние сезоны оборонительная линия мадридцев регулярно страдает из-за травм и нестабильной игры. Дин Хёйсен не оправдал ожиданий, Эдер Милитао вновь выбыл на длительный срок, а контракты Давида Алабы и Антонио Рюдигера истекают 30 июня. В таких условиях усиление защиты стало неизбежным.

Ван де Вен — кандидат номер один

Одним из главных претендентов на переход в "Реал" считается защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. В Мадриде высоко оценивают 24-летнего нидерландца, который считается одним из лучших центральных защитников АПЛ. За его прогрессом следили ещё со времён выступлений за "Вольфсбург", а скаутские отчёты по игроку носят исключительно положительный характер.

Цена и возможный обмен

"Тоттенхэм" оценивает Ван де Вена примерно в 80 миллионов евро — сумму, которую "Реал" платить не готов. По данным СМИ, мадридцы рассматривают вариант обмена с участием Франко Мастантуоно и доплатой в 15 миллионов евро. Однако в Лондоне не заинтересованы в аргентинце и готовы обсуждать сделку только в случае включения в неё Родриго.

