Испания
Сегодня 15:30
 

Назван игрок, который покинет "Реал". Он не нравился ни Анчелотти, ни Алонсо

Мадридский "Реал" планирует включить 26-летнего защитника Франа Гарсию в список исходящих трансферов. Игрок так и не смог закрепиться в составе и чаще выступал в матчах крайней необходимости, уступая место более опытным футболистам, передают Vesti.kz.

Почему Гарсия уходит

Как пишет El Nacional, в первые два сезона игрок не проявил себя в основном составе и постоянно проигрывал конкуренцию Ферланду Менди. Несмотря на шанс проявить себя на Клубном чемпионате мира, "Реал" подписал нового защитника — Альваро Каррераса. Бывшие тренеры "сливочных", включая Карло Анчелотти и Хаби Алонсо, отмечали, что Гарсия не отвечает ожиданиям, и сейчас принято решение о его продаже.

Условия трансфера

Отмечается, что стартовая цена Франа Гарсии составляет 10 миллионов евро. Независимо от того, кто станет новым тренером после Альваро Арбелоа, "Реал" готов расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Пальма-де-Мальорка   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 февраля 01:00   •   не начат
Мальорка
Мальорка
(Пальма-де-Мальорка)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Мальорка
Ничья
Севилья
Проголосовало 0 человек

