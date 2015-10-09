Назван игрок, который покинет "Реал". Он не нравился ни Анчелотти, ни Алонсо

Мадридский "Реал" планирует включить 26-летнего защитника Франа Гарсию в список исходящих трансферов. Игрок так и не смог закрепиться в составе и чаще выступал в матчах крайней необходимости, уступая место более опытным футболистам, передают Vesti.kz.

Почему Гарсия уходит

Как пишет El Nacional, в первые два сезона игрок не проявил себя в основном составе и постоянно проигрывал конкуренцию Ферланду Менди. Несмотря на шанс проявить себя на Клубном чемпионате мира, "Реал" подписал нового защитника — Альваро Каррераса. Бывшие тренеры "сливочных", включая Карло Анчелотти и Хаби Алонсо, отмечали, что Гарсия не отвечает ожиданиям, и сейчас принято решение о его продаже.

Условия трансфера

Отмечается, что стартовая цена Франа Гарсии составляет 10 миллионов евро. Независимо от того, кто станет новым тренером после Альваро Арбелоа, "Реал" готов расстаться с игроком в ближайшее трансферное окно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!