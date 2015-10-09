Мбаппе на 99-й минуте вырвал победу для "Реала" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума

В 22-м туре испанской Ла Лиги "Реал" и "Райо Вальекано" сошлись в мадридском дерби, завершившемся победой "королевского клуба" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Травма Беллингема и быстрый гол "Реала"

Уже на восьмой минуте английский полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем получил травму, схватился за заднюю поверхность бедра и покинул поле в слезах. Его заменил марокканский хавбек Браим Диас. На 15-й минуте бразильский вингер Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперёд, открыв счёт в матче.

Ответный гол и удаление игрока "Райо"

Во втором тайме на 49-й минуте нападающий "Райо Вальекано" Хорхе де Фрутос восстановил равновесие — 1:1. На 80-й минуте сенегальский полузащитник гостей Пате Сисс был удалён с поля.

Драма в концовке и победный пенальти Мбаппе

Лишь на 99-й минуте лидер "сливочных" Килиан Мбаппе реализовал пенальти, вырвав победу для "Реала" — 2:1.

Турнирная таблица и следующие матчи

После этой победы "Реал" с 54 очками остаётся на второй позиции в Ла Лиге. "Райо Вальекано" с 22 баллами располагается на 17-м месте. Лидером по-прежнему остаётся "Барселона" с 55 очками.

В 23-м туре "королевский клуб" сыграет с "Валенсией" 8 февраля, а "пчёлы" встретятся с "Овьедо" 7 февраля.

