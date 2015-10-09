Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 20:10
 

Мбаппе на 99-й минуте вырвал победу для "Реала" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе на 99-й минуте вырвал победу для "Реала" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/Musiu0

В 22-м туре испанской Ла Лиги "Реал" и "Райо Вальекано" сошлись в мадридском дерби, завершившемся победой "королевского клуба" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В 22-м туре испанской Ла Лиги "Реал" и "Райо Вальекано" сошлись в мадридском дерби, завершившемся победой "королевского клуба" со счётом 2:1, сообщают Vesti.kz.

Травма Беллингема и быстрый гол "Реала"

Уже на восьмой минуте английский полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем получил травму, схватился за заднюю поверхность бедра и покинул поле в слезах. Его заменил марокканский хавбек Браим Диас. На 15-й минуте бразильский вингер Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперёд, открыв счёт в матче.

Ответный гол и удаление игрока "Райо"

Во втором тайме на 49-й минуте нападающий "Райо Вальекано" Хорхе де Фрутос восстановил равновесие — 1:1. На 80-й минуте сенегальский полузащитник гостей Пате Сисс был удалён с поля.

Драма в концовке и победный пенальти Мбаппе

Лишь на 99-й минуте лидер "сливочных" Килиан Мбаппе реализовал пенальти, вырвав победу для "Реала" — 2:1.

Турнирная таблица и следующие матчи

После этой победы "Реал" с 54 очками остаётся на второй позиции в Ла Лиге. "Райо Вальекано" с 22 баллами располагается на 17-м месте. Лидером по-прежнему остаётся "Барселона" с 55 очками.

В 23-м туре "королевский клуб" сыграет с "Валенсией" 8 февраля, а "пчёлы" встретятся с "Овьедо" 7 февраля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Удине   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 февраля 00:45   •   не начат
Удинезе
Удинезе
(Удине)
- : -
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Удинезе
Ничья
Рома
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!