Испания
Сегодня 22:15
 

"Реал" готовит 300 миллионов за трансфер 17-летнего вундеркинда

"Реал" готовит 300 миллионов за трансфер 17-летнего вундеркинда ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" продолжает придерживаться стратегии точечного усиления за счёт молодых и перспективных футболистов и внимательно отслеживает международный рынок талантов, передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" продолжает придерживаться стратегии точечного усиления за счёт молодых и перспективных футболистов и внимательно отслеживает международный рынок талантов, передают Vesti.kz.

На этот раз, по данным Fichajes, в поле зрения "сливочных" оказался нападающий из Ирландии. Как сообщается, интерес "королевского клуба" привлёк 17-летний форвард "Шамрок Роверс" Майкл Нунан. Юный футболист стремительно прогрессирует, уже имеет опыт выступлений на профессиональном уровне и успел заявить о себе в еврокубках, что не осталось незамеченным скаутами "Реала".

По информации источника, мадридцы готовы предложить за игрока около 500 тысяч евро (свыше 300 миллионов тенге). Такая сумма полностью вписывается в трансферную политику испанского гранда, ориентированную на инвестиции в молодых исполнителей с высоким потенциалом роста. Для "Шамрок Роверс" возможная сделка также выглядит крайне выгодной.


Примечательно, что Нунан перешёл в ирландский клуб на правах свободного агента чуть более года назад. В случае продажи за предложенную сумму "Шамрок Роверс" получит существенную прибыль. Кроме того, стороны могут включить в соглашение бонусы за достижения игрока или процент от его будущей перепродажи.

Лидер "Реала" попросил нового тренера исключить звезду сборной Франции

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
13 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 21 6 4 11 16-27 22
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

