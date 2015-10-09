"Реал" готовит 300 миллионов за трансфер 17-летнего вундеркинда

Мадридский "Реал" продолжает придерживаться стратегии точечного усиления за счёт молодых и перспективных футболистов и внимательно отслеживает международный рынок талантов, передают Vesti.kz.

На этот раз, по данным Fichajes, в поле зрения "сливочных" оказался нападающий из Ирландии. Как сообщается, интерес "королевского клуба" привлёк 17-летний форвард "Шамрок Роверс" Майкл Нунан. Юный футболист стремительно прогрессирует, уже имеет опыт выступлений на профессиональном уровне и успел заявить о себе в еврокубках, что не осталось незамеченным скаутами "Реала".

По информации источника, мадридцы готовы предложить за игрока около 500 тысяч евро (свыше 300 миллионов тенге). Такая сумма полностью вписывается в трансферную политику испанского гранда, ориентированную на инвестиции в молодых исполнителей с высоким потенциалом роста. Для "Шамрок Роверс" возможная сделка также выглядит крайне выгодной.

Примечательно, что Нунан перешёл в ирландский клуб на правах свободного агента чуть более года назад. В случае продажи за предложенную сумму "Шамрок Роверс" получит существенную прибыль. Кроме того, стороны могут включить в соглашение бонусы за достижения игрока или процент от его будущей перепродажи.

