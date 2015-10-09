Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:36
 

"Барселона" выбрала будущую замену Левандовски

"Барселона" выбрала будущую замену Левандовски

Футбольный клуб "Барселона" начал вести активные поиски центрального нападающего. Руководство осознаёт, что период пиковой формы Роберта Левандовски подходит к завершающей фазе, и рынок уже предлагает интересные варианты, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Барселона" начал вести активные поиски центрального нападающего. Руководство осознаёт, что период пиковой формы Роберта Левандовски подходит к завершающей фазе, и рынок уже предлагает интересные варианты, передают Vesti.kz.

Молодой вариант на будущее

По информации Fichajes.net, в центре внимания клуба оказался 19-летний камерунский форвард Кристиан Кофан. Он показал потенциал в прошлом сезоне за "Альбасете", привлёк внимание нескольких европейских клубов и в итоге перешёл в леверкузенский "Байер" за 5,25 миллиона евро.

В "Барселоне" рассматривают этот шаг как промежуточный этап для развития игрока в конкурентной среде, без давления на переход в основной состав.


Плавная замена Левандовски

Кофан не придёт для немедленной замены Левандовски, а чтобы учиться и постепенно адаптироваться к модели клуба. Мобильность и умение атаковать свободные зоны делают его совместимым с текущей схемой нападения.

Каталонский клуб отдаёт приоритет молодым игрокам с потенциалом роста и разумной стоимостью, чтобы минимизировать финансовые риски и обеспечить плавный переход на позиции лидера атаки.

Кофан провёл 27 матчей за "Байер" во всех турнирах нынешнего сезона, забив пять голов и отдав шесть результативных передач.

Живи спортом!