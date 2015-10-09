Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:51
 

Флик честно признался: "Барселона" не знает, что будет с тер Штегеном

  Комментарии

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о возможном досрочном возвращении в команду голкипера Марка-Андре тер Штегена, который выступает на правах аренды за "Жирону", на фоне его травмы, сообщают Vesti.kz.

"Мне пока не удалось поговорить с тер Штегеном. Я в курсе новостей. Желаю ему всего наилучшего, но пока не смог с ним пообщаться. По поводу возвращения ничего не могу сказать. Всё, что я знаю, это то, что он травмирован, но не знаю, что с ним будет дальше", — приводит слова Флика AS.

Ранее в СМИ появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем у вратаря. Сообщалось, что у тер Штегена диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра с риском поражения сухожилий. В случае подтверждения диагноза "Жирона" может пойти на расторжение арендного соглашения с каталонским клубом.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

