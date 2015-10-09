Флик честно признался: "Барселона" не знает, что будет с тер Штегеном

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о возможном досрочном возвращении в команду голкипера Марка-Андре тер Штегена, который выступает на правах аренды за "Жирону", на фоне его травмы, сообщают Vesti.kz.

"Мне пока не удалось поговорить с тер Штегеном. Я в курсе новостей. Желаю ему всего наилучшего, но пока не смог с ним пообщаться. По поводу возвращения ничего не могу сказать. Всё, что я знаю, это то, что он травмирован, но не знаю, что с ним будет дальше", — приводит слова Флика AS.

Ранее в СМИ появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем у вратаря. Сообщалось, что у тер Штегена диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра с риском поражения сухожилий. В случае подтверждения диагноза "Жирона" может пойти на расторжение арендного соглашения с каталонским клубом.

