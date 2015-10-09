Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 14:03
 

В "Милане" отказались уговаривать Модрича на новый контракт

В "Милане" отказались уговаривать Модрича на новый контракт Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Главный тренер итальянского "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с будущим хорватского полузащитника Луки Модрича, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, передают Vesti.kz.

40-летний ветеран, подписавший соглашение с "россонери" сроком на один год, имеет опцию продления, однако в клубе не намерены оказывать давление на игрока при принятии решения.

"Модрич сам решает, что ему делать. И он сам решит, продлить ли контракт или нет", — цитирует  слова Аллегри Pianetamilan.

Напомним, Лука Модрич присоединился к "Милану" летом 2025 года, перейдя из мадридского "Реала" на правах свободного агента. В дебютном сезоне за итальянский клуб хавбек уже провёл 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Модрич стал одним из ключевых элементов нового проекта Аллегри, который также возглавил "Милан" перед стартом нынешнего сезона. Несмотря на возраст, хорват продолжает играть важную роль в построении игры команды, однако окончательное решение о своём будущем он примет самостоятельно.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 23 18 1 4 52-19 55
2 Милан 22 13 8 1 35-17 47
3 Наполи 23 14 4 5 33-21 46
4 Ювентус 23 13 6 4 39-18 45
5 Рома 23 14 1 8 27-14 43
6 Комо 23 10 9 4 34-16 39
7 Аталанта 23 9 9 5 30-20 36
8 Лацио 23 8 9 6 24-18 33
9 Удинезе 23 9 5 9 26-34 32
10 Болонья 22 8 6 8 32-27 30
11 Сассуоло 23 8 5 10 27-29 29
12 Кальяри 23 7 7 9 28-31 28
13 Торино 23 7 5 11 22-40 26
14 Кремонезе 23 5 8 10 20-31 23
15 Парма 23 5 8 10 15-30 23
16 Дженоа 23 5 8 10 27-34 23
17 Лечче 23 4 6 13 13-30 18
18 Фиорентина 23 3 8 12 25-36 17
19 Верона Хеллас 23 2 8 13 18-41 14
20 Пиза 23 1 11 11 19-40 14

