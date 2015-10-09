Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 13:05
 

Лука Модрич выбрал клуб на следующий сезон

Лука Модрич выбрал клуб на следующий сезон Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Капитан сборной Хорватии и полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

По информации Corriere della Sera, 40-летний хавбек готов продолжить карьеру в составе "россонери" после завершения текущего сезона.

Обладатель "Золотого-мяча"-2018 быстро адаптировался в новой команде и за короткий срок стал одной из ключевых фигур проекта Массимилиано Аллегри. В текущем сезоне Модрич провёл 24 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами, а также утвердился в роли лидера не только на поле, но и в раздевалке.

Сообщается, что при переходе в "Милан" Модрич предусмотрел в контракте опцию продления соглашения ещё на один сезон — до 2027 года. Основным условием для активации пункта станет физическое состояние футболиста, а также спортивные результаты команды.

"Если он будет здоров, то останется еще на год. Если "Милан" квалифицируется в Лигу чемпионов, я не вижу причин, почему бы ему уходить и отказываться возглавить команду также и в Европе", — сообщает источник.

При этом в итальянской прессе отмечают, что даже в случае продления контракта Модрич может не сохранить место в стартовом составе в следующем сезоне, однако его значение для команды будет оставаться ключевым — прежде всего с точки зрения опыта и управления игрой.

Напомним, Лука Модрич присоединился к "Милану" летом 2025 года, перейдя из мадридского "Реала" в статусе свободного агента. В дебютном сезоне хорват уже успел провести 24 матча, забить один мяч и отдать три голевые передачи, став важнейшим элементом нового проекта Массимилиано Аллегри, который также возглавил "россонери" с начала нынешнего сезона.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 22 17 1 4 50-19 52
2 Милан 22 13 8 1 35-17 47
3 Наполи 22 13 4 5 31-20 43
4 Рома 22 14 1 7 27-13 43
5 Ювентус 22 12 6 4 35-17 42
6 Комо 22 10 8 4 34-16 38
7 Аталанта 22 9 8 5 30-20 35
8 Лацио 22 7 9 6 21-16 30
9 Болонья 22 8 6 8 32-27 30
10 Удинезе 22 8 5 9 25-34 29
11 Сассуоло 22 7 5 10 24-28 26
12 Кальяри 22 6 7 9 24-31 25
13 Парма 22 5 8 9 14-26 23
14 Торино 22 6 5 11 21-40 23
15 Кремонезе 22 5 8 9 20-29 23
16 Дженоа 22 5 8 9 25-31 23
17 Лечче 22 4 6 12 13-29 18
18 Фиорентина 22 3 8 11 24-34 17
19 Верона Хеллас 22 2 8 12 18-37 14
20 Пиза 22 1 11 10 18-37 14

Перейти на страницу турнирной таблицы →

