Лука Модрич выбрал клуб на следующий сезон

Капитан сборной Хорватии и полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

По информации Corriere della Sera, 40-летний хавбек готов продолжить карьеру в составе "россонери" после завершения текущего сезона.

Обладатель "Золотого-мяча"-2018 быстро адаптировался в новой команде и за короткий срок стал одной из ключевых фигур проекта Массимилиано Аллегри. В текущем сезоне Модрич провёл 24 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами, а также утвердился в роли лидера не только на поле, но и в раздевалке.

Сообщается, что при переходе в "Милан" Модрич предусмотрел в контракте опцию продления соглашения ещё на один сезон — до 2027 года. Основным условием для активации пункта станет физическое состояние футболиста, а также спортивные результаты команды.

"Если он будет здоров, то останется еще на год. Если "Милан" квалифицируется в Лигу чемпионов, я не вижу причин, почему бы ему уходить и отказываться возглавить команду также и в Европе", — сообщает источник.

При этом в итальянской прессе отмечают, что даже в случае продления контракта Модрич может не сохранить место в стартовом составе в следующем сезоне, однако его значение для команды будет оставаться ключевым — прежде всего с точки зрения опыта и управления игрой.

Напомним, Лука Модрич присоединился к "Милану" летом 2025 года, перейдя из мадридского "Реала" в статусе свободного агента. В дебютном сезоне хорват уже успел провести 24 матча, забить один мяч и отдать три голевые передачи, став важнейшим элементом нового проекта Массимилиано Аллегри, который также возглавил "россонери" с начала нынешнего сезона.

