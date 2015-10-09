Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 23:54
 

"Ливерпуль" готов выложить 100 миллионов и отбить новичка у "Реала"

Мадридский "Реал" уже несколько месяцев следит за талантливым английским полузащитником "Кристал Пэлас" Адамом Уортоном, но его переезд в столицу Испании оказался под угрозой. Конкуренция со стороны английских и других европейских клубов делает сделку крайне сложной, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

Почему "Реалу" нужен полузащитник-организатор

С момента ухода Тони Крооса клуб не нашёл естественного преемника для ведения игры. Адам Уортон может стать достойным наследником немецкого ветерана.

Его сильные стороны:

• Видение поля и тактический интеллект;
• Зрелость, нехарактерная для его возраста;
• Универсальность в роли центрального полузащитника.

Интерес к нему со стороны топ-клубов

Рост Адама в "Кристал Пэлас" не остался незамеченным: клуб считает его стратегически важной фигурой, а другие топ-команды Европы внимательно следят за его прогрессом.

Главная угроза для "Реала" — "Ливерпуль", готовый предложить около 100 миллионов евро и позволить игроку доиграть сезон в Лондоне, что сильно усложняет переговоры.

Кроме того, "Бавария" проявляет интерес к Уортону, что повышает стоимость трансфера и создаёт дополнительное давление на мадридский клуб.


Будущее в "Реале" и возможные сценарии

Хотя озвученная сумма считается высокой, "Реал" продолжает следить за развитием ситуации. Если цена станет приемлемой и появятся возможности для ухода других игроков, клуб может снова выйти на переговоры.

Наставник "Реала" Альваро Арбелоа запросил у руководства полузащитника-организатора, и профиль Уортона полностью соответствует этим требованиям. Пока же Адам продолжает расти, готовясь к вершине европейского футбола.

