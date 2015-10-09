Полузащитник "Барсы" заговорил о возвращении Месси

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес ответил на вопросы журналистов о том, кто стал бы для него идеальным партнёром по команде, сообщают Vesti.kz.

"Если бы мне предстояло подписать кого-то в "Барсу", я бы подписал Лео Месси. И если мне придется сесть на скамейке запасных, пусть так и будет!" — цитирует Фермина Goal.

Ранее один из кандидатов в президенты "Барселоны" на предстоящих выборах, Марк Сириа, заявил, что постарается сделать всё возможное, чтобы вернуть Лионеля Месси в клуб.

Сейчас аргентинская суперзвезда выступает за "Интер Майами" и осенью прошлого года продлил контракт до конца 2028 года.

В составе каталонского клуба Месси выступал с 2003 по 2021 год.

