Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:43
 

Полузащитник "Барсы" заговорил о возвращении Месси

  Комментарии

Поделиться
Полузащитник "Барсы" заговорил о возвращении Месси ©Depositphotos.com/Maxisports

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес ответил на вопросы журналистов о том, кто стал бы для него идеальным партнёром по команде, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес ответил на вопросы журналистов о том, кто стал бы для него идеальным партнёром по команде, сообщают Vesti.kz.

"Если бы мне предстояло подписать кого-то в "Барсу", я бы подписал Лео Месси. И если мне придется сесть на скамейке запасных, пусть так и будет!" — цитирует Фермина Goal.

Ранее один из кандидатов в президенты "Барселоны" на предстоящих выборах, Марк Сириа, заявил, что постарается сделать всё возможное, чтобы вернуть Лионеля Месси в клуб.

Сейчас аргентинская суперзвезда выступает за "Интер Майами" и осенью прошлого года продлил контракт до конца 2028 года.

В составе каталонского клуба Месси выступал с 2003 по 2021 год.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Райо Вальекано
Райо Вальекано
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Райо Вальекано
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!