Лига Европы
Сегодня 08:42
 

Суперкомпьютер определил фаворита Лиги Европы

Суперкомпьютер определил фаворита Лиги Европы

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы после завершения группового этапа, сообщают Vesti.kz.

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы после завершения группового этапа, сообщают Vesti.kz.

Интересно, что победитель турнира по итогам основного этапа — французский "Лион" — в прогнозе Opta занял лишь четвёртое место среди главных претендентов.

Лидером рейтинга с вероятностью победы 43,29 процента стала "Астон Вилла", которая финишировала второй, уступив "Лиону" только по дополнительным показателям.

Следом в списке идут "Рома" (10,1 процента), "Порту" (9,3 процента), сам "Лион" (7,5 процента) и "Ноттингем" (5,3 процента). Остальные команды не набрали и пяти процентов вероятности.

Примечательно, что "Рома" пробилась в плей-офф с восьмой позиции, "Порту" — с пятой, а "Ноттингем" — с 13-й строчки.

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 8 7 0 1 18-5 21
2 Астон Вилла 8 7 0 1 14-6 21
3 Митьюлланд 8 6 1 1 18-8 19
4 Порту 8 5 2 1 13-7 17
5 Бетис 8 5 2 1 13-7 17
6 Брага Спортинг 8 5 2 1 11-5 17
7 Фрайбург 8 5 2 1 10-4 17
8 Рома 8 5 1 2 13-6 16
9 Генк 8 5 1 2 11-7 16
10 Болонья 8 4 3 1 14-7 15
11 Штутгарт-1893 8 5 0 3 15-9 15
12 Ференцварош 8 4 3 1 12-11 15
13 Ноттингем Форест 8 4 2 2 15-7 14
14 Виктория П 8 3 5 0 8-3 14
15 Црвена Звезда 8 4 2 2 7-6 14
16 Сельта 8 4 1 3 15-11 13
17 ПАОК 8 3 3 2 17-14 12
18 Лилль 8 4 0 4 12-9 12
19 Фенербахче 8 3 3 2 10-7 12
20 Панатинаикос 8 3 3 2 11-9 12
21 Селтик 8 3 2 3 13-15 11
22 Лудогорец-1945 8 3 1 4 12-15 10
23 Динамо З 8 3 1 4 12-16 10
24 Бранн 8 2 3 3 9-11 9
25 Янг Бойз 8 3 0 5 10-16 9
26 Штурм 8 2 1 5 5-11 7
27 ФКСБ Стяуа 8 2 1 5 9-16 7
28 Гоу Эхед Иглз 8 2 1 5 6-14 7
29 Фейеноорд 8 2 0 6 11-15 6
30 Базель 8 2 0 6 9-13 6
31 Зальцбург 8 2 0 6 10-15 6
32 Глазго Рейнджерс 8 1 1 6 5-14 4
33 Ницца Олимпик 8 1 0 7 7-15 3
34 Утрехт 8 0 1 7 5-15 1
35 Мальме 8 0 1 7 4-15 1
36 Маккаби Т-А 8 0 1 7 2-22 1

