Суперкомпьютер определил фаворита Лиги Европы

Суперкомпьютер Opta определил фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы после завершения группового этапа, сообщают Vesti.kz.

Интересно, что победитель турнира по итогам основного этапа — французский "Лион" — в прогнозе Opta занял лишь четвёртое место среди главных претендентов.

Лидером рейтинга с вероятностью победы 43,29 процента стала "Астон Вилла", которая финишировала второй, уступив "Лиону" только по дополнительным показателям.

Следом в списке идут "Рома" (10,1 процента), "Порту" (9,3 процента), сам "Лион" (7,5 процента) и "Ноттингем" (5,3 процента). Остальные команды не набрали и пяти процентов вероятности.

Примечательно, что "Рома" пробилась в плей-офф с восьмой позиции, "Порту" — с пятой, а "Ноттингем" — с 13-й строчки.

