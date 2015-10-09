Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определился полный список участников плей-офф Лиги Европы по итогам общего этапа турнира, сообщают Vesti.kz.

Прямые путёвки в 1/8 финала оформили сразу восемь клубов: французский "Лион", английская "Астон Вилла", датский "Мидтьюлланн", испанский "Бетис", а также португальские "Порту" и "Брага", немецкий "Фрайбург" и римская "Рома".

Команды, расположившиеся следом — с девятого по 24-е место, — продолжат борьбу через стыковые матчи. В их числе "Генк" (Бельгия), "Болонья" (Италия), "Штутгарт" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Ноттингем Форест" (Англия), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сельта" (Испания), ПАОК (Греция), "Фенербахче" (Турция), "Панатинаикос" (Греция), "Лилль" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), загребское "Динамо" и норвежский "Бранн".

Жеребьёвка стыков Лиги Европы пройдёт 30 января. Начало церемонии — в 17:00 по времени Казахстана.

Финал розыгрыша текущего сезона состоится 20 мая в Стамбуле на домашней арене турецкого "Бешикташа".

Действующим обладателем трофея является английский "Тоттенхэм", который выступает в Лиге чемпионов.

