Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига Европы
Сегодня 07:10
 

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

  Комментарии

Поделиться
Определились все участники плей-офф Лиги Европы ©x.com/AVFCOfficial

Определился полный список участников плей-офф Лиги Европы по итогам общего этапа турнира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Определился полный список участников плей-офф Лиги Европы по итогам общего этапа турнира, сообщают Vesti.kz.

Прямые путёвки в 1/8 финала оформили сразу восемь клубов: французский "Лион", английская "Астон Вилла", датский "Мидтьюлланн", испанский "Бетис", а также португальские "Порту" и "Брага", немецкий "Фрайбург" и римская "Рома".

Команды, расположившиеся следом — с девятого по 24-е место, — продолжат борьбу через стыковые матчи. В их числе "Генк" (Бельгия), "Болонья" (Италия), "Штутгарт" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Ноттингем Форест" (Англия), "Виктория Пльзень" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Сельта" (Испания), ПАОК (Греция), "Фенербахче" (Турция), "Панатинаикос" (Греция), "Лилль" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Лудогорец" (Болгария), загребское "Динамо" и норвежский "Бранн".

Жеребьёвка стыков Лиги Европы пройдёт 30 января. Начало церемонии — в 17:00 по времени Казахстана.

Финал розыгрыша текущего сезона состоится 20 мая в Стамбуле на домашней арене турецкого "Бешикташа".

Действующим обладателем трофея является английский "Тоттенхэм", который выступает в Лиге чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 8 7 0 1 18-5 21
2 Астон Вилла 8 7 0 1 14-6 21
3 Митьюлланд 8 6 1 1 18-8 19
4 Порту 8 5 2 1 13-7 17
5 Бетис 8 5 2 1 13-7 17
6 Брага Спортинг 8 5 2 1 11-5 17
7 Фрайбург 8 5 2 1 10-4 17
8 Рома 8 5 1 2 13-6 16
9 Генк 8 5 1 2 11-7 16
10 Болонья 8 4 3 1 14-7 15
11 Штутгарт-1893 8 5 0 3 15-9 15
12 Ференцварош 8 4 3 1 12-11 15
13 Ноттингем Форест 8 4 2 2 15-7 14
14 Виктория П 8 3 5 0 8-3 14
15 Црвена Звезда 8 4 2 2 7-6 14
16 Сельта 8 4 1 3 15-11 13
17 ПАОК 8 3 3 2 17-14 12
18 Лилль 8 4 0 4 12-9 12
19 Фенербахче 8 3 3 2 10-7 12
20 Панатинаикос 8 3 3 2 11-9 12
21 Селтик 8 3 2 3 13-15 11
22 Лудогорец-1945 8 3 1 4 12-15 10
23 Динамо З 8 3 1 4 12-16 10
24 Бранн 8 2 3 3 9-11 9
25 Янг Бойз 8 3 0 5 10-16 9
26 Штурм 8 2 1 5 5-11 7
27 ФКСБ Стяуа 8 2 1 5 9-16 7
28 Гоу Эхед Иглз 8 2 1 5 6-14 7
29 Фейеноорд 8 2 0 6 11-15 6
30 Базель 8 2 0 6 9-13 6
31 Зальцбург 8 2 0 6 10-15 6
32 Глазго Рейнджерс 8 1 1 6 5-14 4
33 Ницца Олимпик 8 1 0 7 7-15 3
34 Утрехт 8 0 1 7 5-15 1
35 Мальме 8 0 1 7 4-15 1
36 Маккаби Т-А 8 0 1 7 2-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 18:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Райо Вальекано
Райо Вальекано
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Райо Вальекано
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!