Испания
Сегодня 07:56
 

"Нужна анархия": в Испании жестко высказались о ситуации в "Реале"

Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Испании Хави Мартинес прокомментировал непростую обстановку в мадридском "Реале" после увольнения Хаби Алонсо, произошедшего в начале января, передаёт Vesti.kz.

"Я не знаю, что именно произошло в "Реале", я написал Хаби Алонсо сообщение, но он не ответил – наверняка выключил телефон в те дни.

Я уверен, что он бы преуспел в Мадриде, но это особенное место, особенный клуб. Думаю, даже Гвардиола там не добился бы успеха.

Игроки должны чувствовать свободу. Нужно делать так, как Моуринью, как Анчелотти. Нужно находить связь с этими игроками, чтобы они чувствовали свободу, чтобы было немного анархии. У них должна быть возможность играть свободно", – сказал он.

Напомним, об отставке Алонсо было объявлено 12 января. Место испанского специалиста у руля клуба занял Альваро Арбелоа.

 

