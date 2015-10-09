"Реал" выбирает между Клоппом и ещё одним топ-тренером: всплыли детали

Руководство мадридского "Реала" рассматривало варианты смены главного тренера после ухода Хаби Алонсо, однако никаких поспешных решений в клубе принимать не стали, передают Vesti.kz.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, в числе потенциальных кандидатов внутри клуба обсуждались Юрген Клопп и Унаи Эмери, но дальше внутренних разговоров дело не зашло.

"Вокруг возможного назначения Унаи Эмери в "Реал" возникло много разговоров, однако в клубе пока не перешли к активным действиям. На данный момент мадридцы не запускали официальный процесс поиска нового главного тренера - этот вопрос отложен и потребует времени. Руководство решило доверить Альваро Арбелоа работу с командой до конца сезона. Хотя старт под его руководством получился неоднозначным - особенно в Кубке Испании и Лиге чемпионов - в чемпионате Испании результаты выглядят более стабильными. Именно поэтому Арбелоа получил возможность продолжить работу и доказать свою состоятельность", - заявил Романо на своём YouTube-канале.

При этом, по словам Романо, обсуждение альтернативных вариантов действительно имело место:

"Кандидатуры Унаи Эмери, Юргена Клоппа и ряда других специалистов действительно поднимались в обсуждениях, однако исключительно на внутреннем уровне. В руководстве клуба пока лишь формируют понимание того, кто теоретически может войти в шорт-лист на случай принятия решения о смене тренера летом. На данном этапе речь идёт только о предварительных размышлениях. Конкретный план на межсезонье ещё не сформирован, а к каким-либо переговорам с потенциальными кандидатами клуб пока не приступал"

Отдельно инсайдер подчеркнул, что Унаи Эмери полностью сосредоточен на работе с "Астон Виллой" и не рассматривает никаких предложений до окончания сезона.

Что стоит за выбором мадридского клуба?

Эмери возглавил "Астон Виллу" в конце октября 2022 года, сменив на посту главного тренера Стивена Джеррарда. Дебют испанца у руля команды получился ярким - в первом же матче бирмингемцы обыграли "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:1.

С момента прихода Эмери полностью перезапустил проект клуба. За короткий срок "Астон Вилла" прошла путь от борьбы за выживание до статуса одной из сильнейших команд Англии, завершив сезон-2023/24 на 4-м месте в АПЛ и получив путёвку в Лигу чемпионов. Под руководством испанца команда установила клубный рекорд по проценту побед - более 55 процентов, впервые за 13 лет вышла в еврокубки и в сезоне-2024/25 добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Юрген Клопп, в свою очередь, по праву считается одним из самых влиятельных тренеров современного футбола и автором философии "гегенпрессинга".

На его счету - триумф в АПЛ с "Ливерпулем" в сезоне-2019/20 и победа в Лиге чемпионов-2018/19. Всего немец завоевал 8 трофеев с мерсисайдским клубом и 5 - с дортмундской "Боруссией", включая два чемпионских титула Бундеслиги.

Ранее стало известно, что легендарный экс-игрок "Реала" лично вышел на связь с Юргеном Клоппом, чтобы обсудить его возможное назначение.

