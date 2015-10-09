"Реал" выбрал новичка после поражения в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" готов использовать последние дни трансферного окна, чтобы усилить оборону новым игроком после поражения от "Бенфики" в Лиге чемпионов. Особое внимание уделяется правому флангу, где команда столкнулась с травмами и нестабильностью, передают Vesti.kz.

Клуб Моуринью благодаря голу вратаря на 98-й минуте обыграл "Реал" и вышел в плей-офф ЛЧ

Диогу Далот вновь в центре внимания

По информации Fichajes.net, португальский защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рассматривается "Реалом" как возможное усиление. Клуб ценит его за опыт, универсальность и способность эффективно играть под давлением на высоком уровне.

"Диогу Далот — реальная опция для "Реала". Он может усилить правый фланг, обеспечить тактическую дисциплину и атакующую динамику", — отмечают источники в клубе.

Ситуация в обороне "Реала"

Проблемы в защите заставляют руководство искать немедленное решение. Правая позиция стала приоритетной, а Далот полностью соответствует требованиям клуба:

• способен подключаться к атаке;

• дисциплинирован в обороне;

• опытен в матчах высокого давления.

"Манчестер Юнайтед" и возможный уход

"Манчестер Юнайтед" переживает этап перестройки. Уход Далота не считается невозможным, если поступит адекватное предложение. Клубу необходимо оптимизировать состав и финансовые показатели.

Окружение игрока положительно относится к возможному переходу. Трансфер в "Реал" рассматривается как значительный спортивный и медийный шаг.

Интерес "Баварии" и ускорение сделки

"Бавария" также внимательно следит за ситуацией и может вступить в борьбу за игрока. Конкуренция со стороны немецкого клуба заставляет "Реал" действовать без промедления. В таких трансферах решающее значение имеет время.

Мгновенное усиление для Ла Лиги

Мадридский клуб уверен, что Далот быстро адаптируется к Ла Лиге благодаря международному опыту и физическим данным. Его универсальность позволяет играть на обоих флангах обороны, что снижает риски и даёт тренерскому штабу гибкость.

Всё может решиться в последние дни трансферного окна

Следующие дни будут ключевыми для завершения переговоров. Диогу Далот постепенно становится реальной опцией для "Реала", а "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" внимательно следят за ситуацией.

Имя Далота уже не просто альтернатива — это реальная возможность для усиления состава "сливочных".

