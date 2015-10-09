"Кайрат" узнал вердикт после матча с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Международный журналист Александр Троицкий высказался после матча "Арсенала" и "Кайрата" в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

"Кайрат" минимально уступил "Арсеналу" в Лиге чемпионов и завершил участие в турнире.

Чего? 0:7? 0:5? Даже не 0:3!

Я несколько раз писал, что у "Кайрата" есть шансы если не зацепить очки в Лондоне, то показать достойную игру. Что и произошло.

Конечно, хозяева, как и положено, хозяйничали, однако и "Кайрат" духом не упал. Выдержал давление. Если б можно было бы давать очки за такие поражения, алматинцы бы их заслужили. В очередной раз неплохая реклама казахстанского, а, значит, и всего центральноазиатского футбола.

Очень жаль, что не было Дастана Сатпаева из-за травмы. Но неплохо отработал Анарбеков. Лучшими по статистике стали авторы голов Жоржиньо и Рикардиньо. Удачно на замену вышел Громыко. Да и в целом команда выглядела целостно.

Да, алматинцы заняли последнее место в Лиге чемпионов. Но просто учитывайте, что 1 очко и у "Вильярреала".

"Кайрат", спасибо за сезон в ЛЧ! Было весело и страшно!", - написал он в своём телеграм-канале.