"Кайрат" узнал вердикт после матча с "Арсеналом" в Лиге чемпионов

Международный журналист Александр Троицкий высказался после матча "Арсенала" и "Кайрата" в восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

"Кайрат" минимально уступил "Арсеналу" в Лиге чемпионов и завершил участие в турнире.

Чего? 0:7? 0:5? Даже не 0:3!

Я несколько раз писал, что у "Кайрата" есть шансы если не зацепить очки в Лондоне, то показать достойную игру. Что и произошло.

Конечно, хозяева, как и положено, хозяйничали, однако и "Кайрат" духом не упал. Выдержал давление. Если б можно было бы давать очки за такие поражения, алматинцы бы их заслужили. В очередной раз неплохая реклама казахстанского, а, значит, и всего центральноазиатского футбола.

Очень жаль, что не было Дастана Сатпаева из-за травмы. Но неплохо отработал Анарбеков. Лучшими по статистике стали авторы голов Жоржиньо и Рикардиньо. Удачно на замену вышел Громыко. Да и в целом команда выглядела целостно.

Да, алматинцы заняли последнее место в Лиге чемпионов. Но просто учитывайте, что 1 очко и у "Вильярреала".

"Кайрат", спасибо за сезон в ЛЧ! Было весело и страшно!", - написал он в своём телеграм-канале.

О том, как завершился общий этап Лиги чемпионов, читайте в этой новости. Подробности заработка "Кайрата" в историческом сезоне ЛЧ приведены здесь.

Добавим, что "Кайрат" после матча с "Арсеналом" расстался с двумя игроками, об этом можно узнать тут и по этой ссылке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

